Очередной ковидный антирекорд в Казахстане - почти 7,5 тысяч заболевших

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 479 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщает министерство здравоохранения страны.

С большим отрывом от остальных регионов по заболеваемости коронавирусной инфекцией лидируют Нур-Султан, Алматы и Караганда - 1571, 1450 и 1011 заболевших соответственно, передает Sputnik Казахстан.

Во всех регионах страны зафиксировано более ста заболевших, в Шымкенте – 445, в Атырауской области – 424, в Восточно-Казахстанской области – 298, в Алматинской области – 270, в Павлодарской области – 251, в Акмолинской области – 238, в Актюбинской области – 230, в Костанайской области – 224, в Мангистауской области – 220, в Западно-Казахстанской области – 198, в Жамбылской области – 197, в Кызылординской области – 175, в Северо-Казахстанской области – 145, в Туркестанской области – 132 инфицированных.

Также за сутки 5 814 человек в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции. Погибли от коронавируса и ковидной пневмонии 97 казахстанцев.

На 29 июля лечение от КВИ продолжают получать 90 767 человек, из них в стационарах находится 25 714 пациентов, на амбулаторном уровне – 65 053 пациента.