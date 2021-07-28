"Спутник Лайт" поступил на Ставрополье

Более 11 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" были доставлены в Ставропольский край, проинформировали в региональном правительстве.

Уточняется, что препарат подходит для иммунизации молодых людей до 30 лет, а также для ревакцинации тех, кто уже сделал прививку, либо переболел коронавирусом более полугода назад.

В правительстве отметили, что в настоящее время в регионе в наличии все четыре отечественные вакцины – "КовиВак","ЭпиВакКорона", "Спутник Лайт" и "Спутник V".

Уточняется, что по данным статистики "Спутник V" остается самой массовой, ее новая партия, прибывшая на днях в регион, составила 22,8 тыс доз.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в Ставропольском крае коронавирус диагностировали у 63 657 человек. Справились с болезнью 56 258 жителей региона, умерли - 1862.