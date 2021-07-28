В Ставрополе прошла проверка готовности детсадов к новому учебному году

В Ставрополе насчитывается 26 тыс воспитанников дошкольных учреждений, из которых в этом году шесть тысяч детей впервые перешагнут порог детского сада. Новые группы будут работать уже в августе.

В пресс-службе администрации Ставрополя сообщили, что в региональной столице прошла проверка готовности детских садов к новому учебному году и работе в осенне-зимний период. "За пять дней специалисты межведомственной комиссии посетили 73 муниципальных дошкольных образовательных учреждения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что комиссия была представлена представителями пожарного надзора, ростехнадзора, теплосетей, Росгвардии, полиции, администрации и т.д.

"Специалисты проверили пожарную безопасность, санитарное состояние помещений, готовность к отопительному сезону и организацию питания детей. Особое внимание уделили мерам профилактики распространения COVID-19", - также обратили внимание в администрации.