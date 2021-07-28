Дагестан планирует сотрудничать с "Союзом добровольцев России"

В Махачкале состоялась встреча главы общественного совета Всероссийской общественной организации "Союз добровольцев России" Яны Лантратовой с членами молодежных некоммерческих организаций и общественных движений Дагестана, сообщает пресс-служба Минмолодежи.

Во встрече приняли участие заместители министра по делам молодежи Сиражуддин Галимов и Патимат Омарова, руководитель Профсоюза работников здравоохранения Дагестана Зумруд Бучаева, сопредседатель Координационного совета ВОО "Союз добровольцев России" Сергей Бондаренко.

В ходе мероприятия Ланкратова поделилась своим опытом работы, а также рассказала о деятельности Союза и о реализации добровольческих и правозащитных проектов.

Спикер также подчеркнула, что Союз добровольцев планирует сотрудничать с Дагестаном в сфере создания и реализации проектов в республике.