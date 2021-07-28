Трамвайные пути отремонтируют на 100 млн рублей во Владикавказе

Руководство Северной Осетии направит 100 млн рублей на капремонт трамвайных путей во Владикавказе, рассказали в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания Кабмина.

В нем говорится, что на встрече было принято постановление о внесении изменения в сводную бюджетную роспись на текущий год для того, чтобы помочь Владикавказу в капремонте трамвайных путей и межрельсового полотна.

"Бюджетные ассигнования на сумму 100 млн рублей из дотаций, полученных из федерального бюджета на эти цели, поступят в Министерство строительства и архитектуры", - цитирует его ТАСС.

При этом на сегодняшний день во Владикавказе требуется реконструировать 50 км дорожного полотна, трамвайный парк будет полностью обновлен в следующем году.