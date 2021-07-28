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Трамвайные пути отремонтируют на 100 млн рублей во Владикавказе

Трамвайные пути отремонтируют на 100 млн рублей во Владикавказе

Руководство Северной Осетии направит 100 млн рублей на капремонт трамвайных путей во Владикавказе, рассказали в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания Кабмина.

В нем говорится, что на встрече было принято постановление о внесении изменения в сводную бюджетную роспись на текущий год для того, чтобы помочь Владикавказу в капремонте трамвайных путей и межрельсового полотна.

"Бюджетные ассигнования на сумму 100 млн рублей из дотаций, полученных из федерального бюджета на эти цели, поступят в Министерство строительства и архитектуры", - цитирует его ТАСС.

При этом на сегодняшний день во Владикавказе требуется реконструировать 50 км дорожного полотна, трамвайный парк будет полностью обновлен в следующем году.

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Вестник Кавказа

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