Зеленский обсудил вопросы сотрудничества с директором МВФ

Во вторник, 28 июля, состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил сам украинский лидер.

"МВФ для Украины является важным партнером, и сегодняшний разговор в полной мере это продемонстрировал. Спасибо за поддержку Украины и надеюсь на дальнейшее сотрудничество", - заявил глава государства.

Ранее Зеленский заявил, что собирается обсудить с директором-распорядителем МВФ выполнение Киевом критериев для продолжения сотрудничества с фондом.

Напомним, в июне 2020 года Совет управляющих МВФ одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в $5 млд. Первый транш в $2,1 млрд страна уже получила.