"Кайрат" и "Галатасарай" не смогли пробиться в Лигу чемпионов

В Белграде состоялась встреча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Црвеной Звездой" и алматинским "Кайратом". Победу со счетом 5:0 одержала команда из Сербии.

Голами в составе "Црвены Звезды" отметились Александар Катаи (9-я и 42-я минуты), Лои Дьони (21-я), Мирко Иванич (49-я) и Филиппо Фалько (56-я).

Первая встреча команд завершилась в пользу "Кайрата" со счетом 2:1. Таким образом, по сумме двух матчей в следующий раунд квалификации вышла "Црвена Звезда"

Также уже закончился матч в Стамбуле, где местный "Галатасарай" уступил со счетом 1:2 нидерландскому ПСВ. В составе ПСВ голы забили Чуквунонсо Мадуэке (37-я минута) и Марко ван Гинкел (59-я). У "Галатасарая" отличился Мбайе Диань (84-я минута). В первом матче уверенную победу со счетом 5:1 одержали футболисты ПСВ.