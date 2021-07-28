Будущее Ирана определит вода

Продолжающаяся засуха в Иране расценивается экспертами как индикатор потенциальных проблем с энергетической безопасностью, климатической адаптацией и миграцией. По данным Thomson Reuters Foundation, серьезная нехватка воды в Иране в последние недели вызвала отключение электричества и даже спровоцировала протесты, в ходе которых погибли люди, но аналитики говорят, что основные причины кроются в далеком прошлом и будут беспокоить страну дольше, чем нынешняя засуха.

Садек Зиаэян, директор Национального центра заблаговременного предупреждения и мониторинга засухи в Иране, сказал, что страна переживает один из самых засушливых сезонов без дождей за последние 50 лет. В этом году количество осадков в провинции Южный Хорасан сократилось почти на 50% по сравнению с долгосрочным средним показателем, а в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан - на целых 80%. В этом месяце жители Ахваза, столицы юго-западной провинции Хузестан, остались без воды на несколько часов, в то время как температура воздуха поднялась выше 50 градусов по Цельсию.

По данным министерства энергетики, связанная с засухой нехватка воды привела к отключениям электроэнергии в районах, обслуживаемых гидроэлектростанциями, которые обеспечивают около 15% энергоснабжения Ирана. Али Мирчи, доцент кафедры биосистем и сельскохозяйственной инженерии Государственного университета Оклахомы, сказал, что водоснабжение Ирана сокращается из-за изменения климата и плохого управления, в то время как спрос растет, вызывая дефицит. Во всем Иране в целом расходы на воду значительно выросли, в то время как поступления от воды снижаются. Страна движется к водному банкротству.

Климатический катализатор

Министерство окружающей среды Ирана признало существующие опасности в отчете за 2017 год, представленном агентству ООН по изменению климата. Согласно отчету, повышение температуры и уменьшение количества осадков и доступных водных ресурсов представляют реальную угрозу для страны. Количество снегопадов уменьшилось, испарение воды увеличилось, а ресурсы грунтовых вод не пополняются, поэтому сильная засуха все более вероятна.

По мнению аналитиков, речь не только о глобальном потеплении. ”Изменение климата можно рассматривать как катализатор и спусковой механизм, но более важной и фундаментальной является давняя проблема хронического неправильного управления водными ресурсами”, - считает Мирчи. Речь идет об отведении грунтовых вод из отдаленных районов в промышленные центры и населенные пункты, поощрение выращивания таких культур, как сахарный тростник, а также неспособность регулировать потребление воды. Мирчи предупредил, что если этот статус-кво будет сохранен, будущее окажется мрачным. Во всех пострадавших деревнях и сельских районах заканчивается вода, и люди не могут делать то, чем они обычно занимаются, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому начнется массовая миграция, какой мы еще не видели.

Ширин Хаким, докторант Центра экологической политики Имперского колледжа Лондона, сказала, что отсутствие политики в отношении водных ресурсов будет мешать Ирану справляться со все более неблагоприятными последствиями изменения климата. По ее словам, периодические засухи и чрезмерное использование поверхностных и подземных вод для удовлетворения экономических потребностей нарушили экологический баланс водных систем. ”Сегодня мы наблюдаем экологические последствия приоритизации краткосрочных экономических целей”, - сказала она.

Проблемы для соседних стран

Хаким предупредила, что последствия такой политики будет ощущать не только Иран: ”Проблемы доступа к воде и энергии могут затронуть и соседей Ирана, например, Ирак, который в значительной степени полагается на иранское энергоснабжение и разделяет трансграничные водные ресурсы”. Иран уже построил плотины, чтобы удерживать воду из рек Малый Заб и Сирван, вместо того, чтобы впускать их в иракский Тигр.

Протесты в этом месяце, спровоцированные нехваткой воды на юго-западе страны, приобрели политический характер и распространились на столицу и другие регионы. Власти обвиняют вооруженных диссидентов в провоцировании столкновений во время митингов, но правозащитные группы заявляют, что силы безопасности открыли огонь по демонстрантам, а число погибших по разным оценкам варьируется от восьми до десяти человек.

На прошлой неделе верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал гражданам, что вода станет главным приоритетом: ”Сейчас, слава Богу, все наши агентства, правительственные и негосударственные, работают над разрешением водного кризиса и прилагают для этого все усилия”.

Хаким сказала, что Иран может многое сделать в рамках климатической безопасности. По мнению эксперта, можно повысить осведомленность общественности о необходимости экономии воды, сделать управление водными ресурсами более приоритетным, переосмыслить непригодные для выращивания культуры, повысить цены на воду и энергию и инвестировать в сельские районы для предотвращения миграции. ”Вода будет одним из основополагающих факторов в определении будущего Ирана”, - добавила эксперт.