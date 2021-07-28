На Кипре из-за природных пожаров эвакуируют жителей

В среду во второй половине дня на юге Кипра произошли сразу три сильных пожара, местных жителей эвакуируют, часть дорог перекрыта.

По сообщениям местных спасателей, один из пожаров случился рядом с деревней Пентакомо неподалеку от Губернаторского пляжа (популярное и живописное место для купания). Огонь тушили 11 пожарных расчетов и два вертолета департамента лесного хозяйства. Площадь возгорания быстро увеличилась, сильное задымление окрестностей привело к тому, что временно были перекрыты шоссе, соединяющее Лимасол с Никосией и Ларнакой, а также параллельную ему старую дорогу.

Второй пожар вспыхнул несколькими километрами восточнее Пентакомо возле автострады, тушением занимались наземные службы, самолет кипрского департамента лесного хозяйства и два вертолета.

Третий пожар потребовал мобилизации ресурсов, он случился возле деревни Аналионтас в провинции Никосия, на борьбу с ним направлены 19 пожарных расчетов, пишет ТАСС.