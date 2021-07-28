В Астраханской области развернули рекордное количество коек для пациентов с COVID-19

В госпиталях Астраханской области для пациентов с коронавирусом работает более 1,9 тыс коек, сообщил в среду губернатор региона Игорь Бабушкин.

"Минздрав региона работает со стопроцентной мобилизацией. Мы вынуждены открыть 1 920 коек, максимальное количество с начала пандемии. Каждый день выявляем 300 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, в 80-90% случаев зараженных отправляют на лечение в стационар", - рассказал он.

Губернатор уточнил, что по данным регионального Роспотребнадзора, больше всего людей заражается коронавирусом в общественном транспорте.

За минувшие сутки в Астраханской области коронавирус подтвердился у 289 человек. Общее число инфицированных составляет 42 807.