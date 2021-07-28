Сербия угрожает сблизиться с Россией и Китаем, если ее не примут в ЕС

Сербия с 2012 года ждала ответа Европейского союза на свою заявку по вступлению в блок. Несмотря на изнурительные переговоры, ЕС давать ответ не спешит, и главная причина – Косово, пишет Modern Diplomacy. Прежде чем принять заявку Сербии на членство, ЕС требует окончательного урегулирования отношений между Сербией и регионом, отделившимся после конфликта 1999 года. Тогда блок НАТО "пришло на помощь" косовским албанцам, которые провозгласили свою независимость в феврале 2008 года.

Сербия никогда не признавала Республики Косово, как и многие другие страны: из 193 членов ООН только 110 официально признали Косово, а остальные, включая Россию, Китай, Испанию, Грецию и Румынию, отказываются признать независимость албанцев. Европейский Союз не может принять в свои ряды государство (в данном случае Сербию), которое не гарантирует контроль над своими границами. С момента окончания войны между Косово и Сербией между ними нет четкой и контролируемой границы. Чтобы избежать непрерывных столкновений, Косово и Сербия оставили границу открытой. Вступление Сербии в Европейский союз создаст брешь в пределах всей Шенгенской зоны, поскольку любой, кто проезжает через Косово, может попасть во все страны ЕС. Но это не единственное препятствие на пути присоединения Сербии к европейскому блоку.

Многие европейские государства настороженно относятся к внешней политике Сербии, которая после распада Югославии поддерживала тесные отношения с Россией, отказываясь присоединиться к санкциям, принятым Европой в отношении Москвы. Во время пандемии Covid-19 Сербия согласилась производить российскую вакцину ”Спутник V” в своих лабораториях, отвергнув аналогичные европейские предложения.

Для Соединенных Штатов и ряда влиятельных европейских стран официальное присоединение Сербии к Европейскому союзу могло бы сместить центр тяжести геополитики Европы на Восток, открыв канал для диалога между Россией и Европейским союзом через Сербию. Но такая возможность не рассматривается к неудовольствию Германии. Глава ХДС Армин Лашет, кандидат на пост канцлера ФРГ, выступает за внешнюю политику, которая ”развивается во всех направлениях”, предупреждая своих западных партнеров об опасности, исходящей от ”прерывания диалога с Россией и Китаем”. ”Внешняя политика всегда должна быть сосредоточена на поиске способов взаимодействия, включая сотрудничество со странами, у которых есть отличные от нашей социальные модели, как, например, у России, Китая и арабских государств”, - утверждает Лашет.

Пока неизвестно, станет ли Лашет лидером самой могущественной страны Европейского Союза осенью, но можно сказать наверняка, что формальное членство Сербии в Европейском Союзе может вынудить Европу пересмотреть свои внешнеполитические позиции под давлением нового сербско-германского блока.

Однако в настоящее время до членства Сербии в Европейском союзе еще далеко, в основном из-за тупика в переговорах между Сербией и Косово. В 2013 году Косово и Сербия подписали так называемый ”Брюссельский пакт” - соглашение, рассматриваемое европейскими дипломатами как возможность быстро нормализовать отношения ввиду взаимного политического и дипломатического признания.

Неотъемлемой частью соглашения было обязательство властей Косово признать высокую степень административной автономии косовских муниципалитетов, населенных сербским большинством, и сотрудничество сербов в поисках останков тысяч косовских албанцев, предположительно уничтоженных войсками Милошевича во время репрессий, предшествовавших войне 1999 года.

Ни одно из этих двух обязательств до сих пор не выполнено, и во время встречи, состоявшейся в Брюсселе 21 июля между президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти, произошел обмен взаимными обвинениями в отношении невыполнения пакта. Страсти накалились до такой степени, что глава европейской внешней политики Жозеп Боррель публично попросил обе стороны ”закрыть главу болезненного прошлого посредством юридически обязывающего соглашения о нормализации взаимоотношений с целью построения европейского будущего для всех своих граждан”. Но будущее кажется туманным, если учесть, что Сербия, например, отказывается признать юридическую силу ученых степеней и дипломов, которые выдают косовские академические учреждения, в том числе и представителям сербского меньшинства в Косово.

В настоящее время оба оппонента получают поддержку за рубежом. К Сербии благосклонно относится нынешний председатель Европейского Союза, словенец Янез Янша, который поддерживает членство страны в блоке. Подавляющее большинство европейских правых партий, от французского ”Национального объединения” до венгерского ”Фидеса”, также одобряют заявку Сербии на членство и открыто идут на сближение с сербскими меньшинствами, проживающими в их странах. В США администрация Байдена после долгого периода отмежевания от Балкан при президентах Буше, Обаме и Трампе, решила снова включить регион в список внешнеполитических приоритетов, передав ”досье Сербии” заместителю министра по делам Европы и Евразии Мэтью Палмеру, авторитетному и опытному дипломату.

Сербия также направила официальных лоббистов в поддержку своей заявки на членство в Европе. В июне прошлого года лоббистская фирма Наташи Драгожилович Чирич ND Consulting официально зарегистрировалась в ”реестре прозрачности” ЕС, чтобы способствовать поддержке членства Сербии. ND Consulting финансируется группой международных доноров, а консультации проводятся Игорем Бандовичем, бывшим исследователем американского Gallup и руководителем Белградского центра политики безопасности, юристом Катариной Голубович из Комитета юристов по правам человека и Йованой Спремо, бывшим консультантом ОБСЕ.

Сербия направила в Брюссель экспертов-юристов для поддержки своей заявки на формальную европейскую интеграцию, но одновременно с этим страна не пренебрегает своими восточными союзами.

В июле директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин посетил с официальным визитом Белград, через несколько недель после завершения совместных военных учений между российским и сербским спецназами. Он не только встретился со своим коллегой Братиславом Гашичем, главой Агентства по безопасности и информации, небольшой, но могущественной сербской секретной службы, но также был принят президентом республики Александром Вучичем, чтобы подчеркнуть близкие отношения между Сербией и Россией.

Время визита совпало с возобновлением переговоров в Брюсселе о присоединении Сербии к Европейскому союзу. Это может рассматриваться как средство оказания дипломатического давления с целью убедить Европейский Союз в том, что в случае отказа, Сербия может отвернуться от Запада и вступить в союз с Востоком.

Еще одним доказательством того, что Сербия готова отвернуться от Запада, если Европа продолжит откладывать решение о вступлении страны в Европейский Союз, стало недавно подписанное с Китаем соглашение о партнерстве в области фармацевтических исследований, благодаря которому Белград стал одним из крупнейших торговых партнеров Пекина на европейском континенте.