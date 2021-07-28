Грузинский дзюдоист получил квартиру в Тбилиси за победу на Олимпиаде в Токио

Руководство Национального университета Грузии (SEU), в котором учится грузинский дзюдоист Лаша Бекаури, подарило ему квартиру в Тбилиси. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице университета в социальной сети Facebook.

"По решению ректора университета Гии Кавтелишвили, студенту и уже Олимпийскому чемпиону SEU подарит квартиру площадью 100 квадратных метров в уже завершенном комплексе на улице Политковской в районе Сабуртало", - сказано в тексте.

Напомним, 28 июля Лаша Бекаури победил в финале в весовой категории до 90 кг представителя Германии Эдуарда Триппеля и стал обладателем золотой медали Олимпиады в Токио.

Ранее власти Грузии обещали 1 млн лари ($317 тыс) каждому грузинскому спортсмену, кто завоюет золото Олимпиады.