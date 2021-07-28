ООН назвали страну, которая может стать суперраспространителем коронавируса

Спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс заявил, что Мьянма может стать страной, из которой коронавирус COVID-19 будет бесконтрольно распространяться по региону.

"Мьянма превращается в суперраспространителя COVID-19 с этими более вирулентными вариантами - "дельта" и другими формами, которые крайне опасны, летальны и заразны", - цитирует его РИА Новости со ссылкой на The Guardian.

Специалист отметил, что точное количество заражений и летальных исходов из-за коронавируса в Мьянме неизвестно, напомнив при этом, что государство граничит со странами, где проживает примерно треть населения Земли.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 195 млн, из них более 4,1 млн человек скончались.