Автоматы по сбору тары за деньги появятся в Ростовской области

Руководство Ростовской области планирует установить автоматы для сбора тары за деньги или другие бонусы. Об этом рассказал замминистра ЖКХ Александр Кадетов.

По его мнению, жители области зачастую игнорируют раздельный сбор мусора. Правительство желает поощрять граждан, практикующих такой способ, и мотивировать тех, кто игнорирует практику сортировки.

Власти совместно с ППК "Российский экологический оператор" работают над проектом по созданию системы раздельного сбора тары через сеть фандоматов, сообщает "Аргументы и факты".

"Речь о стекле, алюминии и полиэтилене. Проект предусматривает системы мотивации пользователей таких автоматов", – отметил Кадетов.