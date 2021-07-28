Корпус водных видов Дворца спорта Кисловодска заработает в 2022 году 

Уже в следующем 2022 году кисловодские строители сдадут в эксплуатацию первый этап Дворца спорта "Арена Кисловодск" на Ставрополье, который строится в рамках региональной госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" нацпроекта "Демография".

"На строительство спортивного объекта выделено более 850 млн рублей бюджетных средств, а построен он будет в три этапа. Первым этапом предусмотрено возведение корпуса водных видов спорта. Завершение работ запланировано на 2022 год", - цитирует управление по информационной политике правительства Ставропольского края и. о. министра строительства Ставрополья Валерия Савченко, передает "Это Кавказ".

В корпус водных видов спорта войдут несколько бассейнов, в том числе для обучения плаванию детей, а также для соревнований с трибуной на 800 мест. В здании будут помещения для подготовительных занятий, кабинет медсестры, лаборатория химического и биологического анализа воды и буфет.

На втором этапе будет построен корпус спортзалов, на третьем - корпус ледовой арены. Сроки их строительства определят позднее.