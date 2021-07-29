Армянам Карабаха не нужен особый статус. На это есть десять причин

Добивающиеся для армян особого статуса в Азербайджане лишь усугубляют их проблемы, пишут сотрудники бакинского Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев и Джавид Велиев в статье для The National Interest.

Осенью 2020 года в результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан освободил свои территории, которые находились под армянской оккупацией на протяжении почти 30 лет. После завершения войны Азербайджан предложил Армении мирный договор, выразив готовность вести переговоры на условиях, основанных на территориальной целостности двух государств. Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян, победивший на внеочередных парламентских выборах 19 июня, заявил, что статус Карабаха остается важным вопросом в достижении окончательного мирного соглашения между сторонами. Армянская сторона по-прежнему требует признания права на самоопределение для армян, проживающих в Азербайджане, - вопрос, который стал причиной двух войн и привел к оккупации международно признанной азербайджанской территории в 1993–2020 годах. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, напротив, заявил, что армянскому населению Азербайджана не будет предоставлен особый статус.

Существует десять причин, по которым армяне, проживающие в Карабахском регионе Азербайджана, не имеют права на особый политический статус.

Во-первых, армянское националистическое движение началось в 1988 году в Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) Азербайджана под лозунгом "миацум", что в переводе с армянского означает "воссоединение". Таким образом, это ирредентистский проект Армении по расширению своей территории, а не стремление к самоопределению.

Во-вторых, автономия, предоставленная советскими властями бывшему Нагорному Карабаху 7 июля 1923 года, была предоставлена не только армянам, но и азербайджанцам.

Стоит отметить, что исторически Карабах представлял собой единое целое, состоящее из горной и равнинной частей. Нагорный Карабах был искусственно образован Советским Союзом, чтобы во вновь созданной коммунистической административной единице армяне составляли большинство. 20 февраля 1988 года армянские депутаты из Совета народных депутатов НКАО проголосовали за присоединение этого региона к Армении вопреки азербайджанским и советским законам. Этот шаг был незаконным с точки зрения советского законодательства.

В-третьих, правительство Азербайджана терпеливо выполняло требования армян, проживавших в Карабахе в период 1988-1991 годов, улучшая их социально-экономическое положение, хотя в среднем карабахские армяне имели лучший уровень жизни, чем азербайджанцы в других местах. Москва создала Комитет особого управления Нагорно-Карабахской автономной области, но армянские националисты продолжали продвигать ирредентистскую программу объединения с Арменией. 1 декабря 1989 года Верховный Совет Армянской ССР принял незаконное решение о включении НКАО в состав Армении: это постановление было отменено Верховным Собранием СССР.

В-четвертых, после того как армяне начали нападать на мирное население, 26 ноября 1991 года Верховный Совет Азербайджана принял постановление о ликвидации НКАО. Поэтому согласно Конституции и законам Азербайджана нет такого региона, как Нагорно-Карабахская автономная область. Территориальная целостность Азербайджана была признана международным сообществом и подтверждена четырьмя резолюциями Совета Безопасности ООН, принятыми в 1993 году в ответ на оккупацию азербайджанских территорий.

В-пятых, вопреки заявлениям Армении, согласно Конституции СССР только пятнадцать союзных республик имели право на самоопределение. С другой стороны, Нагорный Карабах не имел конституционного права на отделение от Азербайджана. Армянская сторона утверждала, что "провозглашение независимости" Нагорного Карабаха было осуществлено в соответствии с принятым 3 апреля 1990 года Законом СССР "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзных республик из СССР". По условиям этого закона, любое автономное образование также имеет право сделать свой независимый выбор: остаться в Советском Союзе или покинуть его. Однако Азербайджан, как и Армения и другие советские республики, покинул Советский Союз на основании Беловежских соглашений после распада СССР 8 декабря 1991 года. Нельзя ссылаться на вышеупомянутый закон от 3 апреля 1990 года, поскольку ни Азербайджан, ни Армения не выходили из СССР на основании этого закона.

В-шестых, международное право не дает права на самоопределение какой-либо группе людей. Существует комплекс условий, которые определяют, применимо ли это право в конкретном случае, и, вопреки предположениям армянских националистов, армяне Карабаха не подходят под определение "народ" для целей самоопределения.

Здесь также стоит упомянуть, что изгнание 700 тысяч азербайджанцев и тотальное разрушение инфраструктуры и объектов культурного наследия также ставят под сомнение любые моральные основания для требований Армении на самоопределение. Более того, 16 июня 2015 года Европейский суд по правам человека огласил свое решение по делу "Чирагов и другие против Армении", подтвердив факт осуществления Арменией контроля оккупированных землях Азербайджана.

В-седьмых, когда решение армян, проживающих в Карабахе, о незаконном отделении не одобрили в Баку, они попытались добиться этого путем вооруженной операции. В результате в первую войну погибло 30 тысяч человек, а 4 тысячи человек пропали без вести. Во время второй войны погибло около 5 тысяч армян и 2906 азербайджанцев. Хельсинкский Заключительный акт и другие соответствующие положения международного права предусматривают возможность изменения границ мирным путем с согласия центрального правительства, чего нельзя сказать о методах армянского ирредентистского вооруженного движения.

В-восьмых, после подписания соглашения о прекращении огня в 1994 году между сторонами начался переговорный процесс при посредничестве Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Азербайджан предложил статус автономии в обмен на вывод армянских войск из Нагорного Карабаха и его окрестностей. Однако Армения не пошла на это и в марте-апреле 2020 года по существу отвергла Мадридские принципы, разработанные под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ - что и привело к войне 2020 года.

В-девятых, по последним данным, в Карабахе проживает от 20 до 25 тысяч армян. Это 0,2% от 10-миллионного населения Азербайджана. Таким образом, население других этнических групп, проживающих в Азербайджане, намного превышает число армян. Все они могут свободно реализовать свои культурные и религиозные права в качестве граждан Азербайджана.

В-десятых, армянские меньшинства проживают также и в соседних странах, но пока ни одному из них не был предоставлен особый политический статус. При этом они пользуются своими религиозными и культурными правами. Так же в соседних странах живут и азербайджанцы. Президент Ильхам Алиев в одном из своих интервью привел пример совместного проживания азербайджанцев и армян в Грузии и России, имея в виду, что и в Азербайджане существуют для этого все возможности.

Судя по всему, цель тех, кто добивается для армян в Азербайджане особого статуса, состоит не в том, чтобы решить проблему, а в ее усугублении и даже в создании новых возможностей для вмешательства в будущем посредством предоставления особого статуса и даже выступления в качестве его гаранта. Но сейчас существует реальная возможность достичь устойчивого решения для обеспечения безопасности, основанного на взаимном уважении территориальной целостности двух стран и прав меньшинств. Это единственно возможная перспектива мирного будущего.