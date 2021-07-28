Турция планирует наладить добычу газа в Черном море к 2023 году

К 2023 году Турция рассчитывает приступить к полноценной добыче газа на месторождении в Черном море. Такое заявление сделал сегодня президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии сжигания первого добытого из тестовой скважины газа на черноморском шельфе в провинции Сакарья.

"Мы прилагаем огромные усилия, чтобы успеть к 2023 году начать первую фазу разработки черноморского газового месторождения", - цитирует главу государства ТАСС.

Эрдоган также отметил, что технические возможности Турции в сфере бурения позволили ей прекратить внешнюю зависимость от выполнения подобных работ.

Напомним, Турция объявила об обнаружении в Черном море месторождения "Сакарья" в августе 2020 года. Его запасы которого оцениваются в 320 млрд кубометров.