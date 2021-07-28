Олимпиада в Токио: итоги пятого дня

В среду, 28 июля, в Токио прошел четвертый день летних Олимпийских игр.

По его итогам спортсмены из России стали обладателями пяти наград.

Серебряные медали достались Мартину Малютину, Ивану Гиреву, Евгению Рылову, Михаилу Довгалюку (плавание, эстафета, 4х200 м вольным стилем), женской и мужской сборным России (баскетбол 3х3). Бронзу завоевали Мадина Таймазова (дзюдо) и Никита Нагорный (спортивная гимнастика, многоборье).

На данный момент сборная России находится на четвертом месте в неофициальном медальном зачете. На счету российских спортсменов 7 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых наград.

Первое место занимает Япония (13 золотых, 4 серебряных, 5 бронзовых медалей, второе – Китай (12-6-9), третье – США (11-11-9).

Среди стран Южного Кавказа олимпийскую медаль сегодня завоевал представитель Грузии Лаша Бекаури. В финале в весовой категории до 90 кг грузинский дзюдоист оказался сильнее Эдуарда Триппеля из Германии.