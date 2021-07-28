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Геленджик снова остался без "Морской мили"

Фото пресс-службы администрации Геленджика
Фото пресс-службы администрации Геленджика

В Геленджике снова отменили ежегодный массовый заплыв "Морская миля", который планировалось провести 14 августа, сообщили в администрации кубанского города-курорта. 

"Такое решение было принято из-за эпидемиологической ситуации в регионе. Власти города до последнего искали возможность провести заплыв и прорабатывали различные сценарии – по одному из них заплыв собирались провести рано утром, чтобы избежать большого скопления зрителей. Но обычно мероприятие собирает сотни участников, и власти поняли, что избежать массовых скоплений бы все равно не удалось. Поэтому администрация Геленджика приняла решение перенести заплыв на следующий год", - отметили в администрации, передает портал Юга.ру. 

В то же время к отмене мероприятия здесь отнеслись с юмором: "Если посмотреть на это с другой стороны, то у всех любителей физкультуры и спорта есть целый год, чтобы нарастить мышцы и подготовиться к серьезному мероприятию. Так что тренируемся и ждем!" - отметили в пресс-службе города. 

Напомним, "Морская миля" - это традиционный заплыв в акватории бухты Геленджика, в минувшем году он тоже был отменен из-за коронавируса.

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Вестник Кавказа

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