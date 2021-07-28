На Ставрополье могут ужесточить ограничения, но обязательной вакцинации не планируется

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе "Прямой линии" с жителями региона в среду сообщил, что в регионе могут быть введены новые ограничения из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

"За прошедшие сутки ушло из жизни 8 человек. Мы таких пиков не знали с декабря прошлого года. Мы видим, что у нас постоянно растет смертность и очень "помолодел" коронавирус. Страшно не хотелось бы вводить, но, возможно, локально по территориям будем вводить", - предупредил он.

При этом Владимиров напомнил, что на Ставрополье нет принудительной вакцинации. "И нет необходимости сегодня переходить к принудительной вакцинации в нашем крае. Это однозначно", - заверил губернатор жителей.

В регионе коронавирусом инфицированы более 63,6 тыс человек, выздоровели 56,4 тыс, умерли - более 1,8 тыс пациентов.

Напомним, на этой неделе заболеваемость ставит рекорды каждый день, в среду выявили 315 новых случаев коронавируса.