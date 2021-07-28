В Дагестане рассказали о разрушительных последствиях суперливня

Пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану сообщает, что в результате ливней в республике разрушены два моста, три села отрезаны от "большой земли".

"Поступило сообщение о том, что после обильных дождей, прошедших в ночь с 27 на 28 июля по территории Цумадинского района, поднялся уровень рек Хема и Хваршинка. Возле села Сантлада было смыто два автомобильных моста, также размыта полка дороги на протяженности 300 м, в результате чего без автомобильного сообщения сейчас остаются три населенных пункта - Сантлада, Хонох и Хварши", - рассказали в пресс-службе.

В селах, оставшихся без автомобильного сообщения с другими регионами, проживает более 1,1 тыс человек.

Ликвидацией последствий стихии занимаются 3 единицы дорожной техники. Ожидается, что движение будет восстановлено к вечеру 29 июля.

Напомним, ливень оставил без света жителей 58 населенных пунктов в республике.