ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора.

В ФРС отметили, что планируют поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции - целевых 2%, передает ТАСС.

Напомним, ФРС США уже в одиннадцатый раз сохранила базовую ставку после того, как дважды внепланово снизила ее в марте 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых.