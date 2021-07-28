"Нефтчи" и "Алашкерт" не сумели выйти в Лигу чемпионов

В Баку только что завершился ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Нефтчи" и греческим "Олимпиакосом". Победу со счетом 1:0 одержали гости.

Единственный мяч на 15-й минуте забил полузащитник греческой команды Гиоргос Масурса.

Также сегодня состоялась встреча в Тирасполе, где местный "Шериф" со счетом 3:1 переиграл ереванский "Алашкерт". В составе победителей голами отметились Густаво Дуланто, Энрике Луваннор и Себастьян Тилль. У "Алакшерта" отличился Александар Глишич.

Напомним, в первом матче "Нефтчи" проиграл "Олимпиакосу" со счетом 0:1, а "Алашкерт" с таким же счетом проиграл"Шерифу". Таким образом, в следующий раунд квалификации вышли "Олимпиакос" и "Шериф".