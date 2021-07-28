Акции протеста не мешают россиянам отдыхать в Тунисе

По данным АТОР, протесты в Тунисе, начавшиеся 26 июля, не отразились на отдыхе российских туристов.

"События, которые произошли в Тунисе, никак не отразились на наших туристах. В Тунисе периодически проходят забастовки и протестные движения, они, как правило, затрагивают только столицу", - пояснил вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Он уточнил, что в настоящее время на курортах Туниса находится около 5 тыс туристов. "Экскурсии проводятся все в обычном режиме, и туристы даже не знают о протестах", - рассказал Горин.

По его словам, комендантский час в стране связан не с беспорядками, а с эпидемиологической обстановкой.