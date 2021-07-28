Минералку "Новотерская" снова начнут производить в ближайшее время

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал, что производитель минеральной воды "Новотерская" вскоре может возобновить полноценную работу.

"Кавминводы" остановили работу после перекрытия единственной дороги, ведущей к предприятию - не было возможности ни вывозить готовую продукцию, ни завозить материалы.

"Понимаю безвыходность ситуации. Кого только не подключали, все органы правопорядка. Приняли решение, огромное спасибо собственнику "Терский конезавод", который выделил участок, и мы оформили его в муниципальную собственность. Сейчас будем передавать этот участок в собственность (муниципальную), надеюсь, в течение двух недель машины с завода пойдут, и предприятие спокойно запустится", - сказал губернатор в ходе "Прямой линии" с жителями региона, пишет "Интерфакс".

Владимиров уточнил, что в случае задержек с возобновлением производства, сотрудники предприятия будут временно трудоустроены на другой завод минеральной воды.