Рябков оценил консультации РФ и США по стратегической стабильности

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что состоявшиеся в Женеве консультации РФ и США по стратегической стабильности прошли в деловой и конструктивной атмосфере.

"Говоря о настроении встречи, я бы назвал ее очень приземленной, очень деловой, очень сфокусированной, осознанной и здравой, если цитировать заявление по итогам женевского саммита 16 июня", - цитирует его ТАСС.

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, одной из ключевых тем встречи стало то, как стороны смогут преодолеть кризисную ситуацию, сложившуюся в сфере контроля над вооружениями". "Мы не смогли выработать ответ на этот вопрос, он очень сложный. Этот вопрос слишком долго был лишен внимания, и мы сейчас находимся только в самом начале процесса обмена мнениями о том, что именно делать и как продолжать нашу работу", - отметил Рябков.

Он сообщил, что США на консультациях по стратегической стабильности продемонстрировали готовность к конструктивному диалогу с Россией. Консультации также продемонстрировали потенциал для сближения позиций двух стран.

Напомним, 28 июля Женеве состоялись первые в 2021 году двусторонние консультации представителей России и США по стратегической стабильности.