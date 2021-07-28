Массовые мероприятия запретили на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ужесточил действующие в регионе ограничения, связанные с коронавирусом.

Согласно изменениям в постановление о режиме повышенной готовности из-за COVID-19, на Кубани под запрет попали посещение и проведение массовых мероприятий численностью свыше 500 человек.

"Новая мера дополняет уже действующие ограничения, установленные постановлением. При этом она не распространяется на проведение массовых мероприятий в образовательных организациях", - сообщили в пресс-службе администрации края в среду, пишет ТАСС.

В Краснодарском крае наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, общее число инфицированных в регионе превышает 58 тыс человек.