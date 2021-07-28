Турция не собирается возвращаться к серьезным ограничениям из-за коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что Турция пока не планирует вводить ограничительные меры из-за коронавируса COVID-19.

"Сейчас у нас нет необходимости возвращаться к серьезным ограничениям. Но это не значит, что она не появится", - сказал он в эфире телеканала NTV.

Глава Минздрава подчеркнул, что в некоторых странах принимают законодательные инициативы по принуждению к вакцинации, однако Турция не хочет идти этим путем и предлагает гражданам проявить гражданскую ответственность и вакцинироваться. Если нам придется принять серьезные меры и ограничения, мы их примем. Но лучше не доводить до этого. Главная защита - вакцинация", - цитирует министра РИА Новости.

По данным Минздрава Турции, 27 июля в стране были выявлены 19 761 новый случай заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем с 8 мая, когда инфекция была диагностирована у 18 052 человек. С начала июля суточный прирост увеличился в 4,5 раза. Общее число заразившихся на сегодняшний день превышает 5,514 млн человек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 195 млн, из них более 4,1 млн человек скончались.