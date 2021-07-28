Россия готова обсудить с Грузией восстановление авиасообщения

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия готова обсудить с Грузией возобновление авиасообщения.

Он подчеркнул, что данный вопрос рано или поздно будет решен, однако затруднился назвать конкретные сроки возобновления авиасообщения, передает ТАСС.

Председатель комитета Совфеда по международным делам также поведал, что рассчитывает провести очную встречу со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зурабом Абашидзе в сентябре-октябре этого года.