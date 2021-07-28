Полиция в Кабардино-Балкарии сожгла контрафактных сигарет на 34 млн рублей

В Кабардино-Балкарии по решению суда правоохранители сожгли крупную партию контрафактных сигарет.

МВД республики сообщает, что в июне 2020 года сотрудники местной полиции обнаружили в большегрузной автомашине с прицепом более 182 тыс пачек сигарет иностранного производства без федеральных специальных марок РФ. Стоимость партии сигарет составила почти 34 млн рублей. Владельцы груза - двое жителей Псковской области - были по решению суда оштрафованы на 180 и 156 тыс рублей.

Вся изъятая продукция была уничтожена путем сожжения, добавили в ведомстве.