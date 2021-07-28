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Венгрия открыта для россиян, привившихся любой вакциной

Венгрия открыта для россиян, привившихся любой вакциной

В МИД Венгрии уточнили, что въезд в страну без дополнительных справок и карантина возможен для россиян при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса, при этом вакцина может быть любой.

"Нет различий между разными типами вакцин, поэтому граждане России с действующей шенгенской визой и сертификатом о вакцинации могут въезжать в Венгрию без дополнительных ограничений, т.е. без ПЦР или карантина", - сообщили в венгерском МИД, пишет РИА Новости.

Вакцинированные туристы из России могут въезжать в Венгрию с 27 июля.

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