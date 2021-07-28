Россиянка 14 лет незаконно получала пенсию в Казахстане

В Костанайской области уличили женщину, которая на протяжении 14 лет получала одну пенсию, как гражданка России, а вторую, как гражданка Казахстана.

"Ответчица была документирована паспортом гражданина РФ, но в компетентные органы с заявлением о выходе из гражданства Казахстана не обращалась. Являлась получателем страховой пенсии по возрасту в РФ с 1998 года, в 2006 году она обратилась в Государственный центр по выплате пенсий Казахстана с заявлением о назначении ей пенсии по возрасту, предъявив казахстанское удостоверение личности. При этом женщина скрыла факт наличия гражданства РФ", - сообщили в Костанайской областном суде.

С 1 июля 2020 года выплата пенсии женщине была приостановлена.

За 14 лет женщина незаконно получила пенсионные выплаты в размере почти 9,5 млн тенге. Она обязана вернуть полученные средства в полном объеме.

Гражданка привлечена к административно ответственности за использование паспорта и удостоверения личности Казахстана, лицом утратившим гражданство.