Байден провел встречу с Тихановской

Во вторник, 28 июля, состоялась встреча президента США Джо Байдена и бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

"Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. США поддерживают народ Беларуси в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека", - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Напомним, 9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. Оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов.