Ростуризм посоветовал российским туристам не покидать гостиницы в Анталье

Ростуризм рекомендовал российским туристам в Анталье не покидать территорию отелей из-за лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ростуризм на связи с генконсульством России в Анталье и туроператорами. Мы отслеживаем ситуацию, жалоб от туристов пока не поступало. Рекомендуем всем туристам в регионе Антальи не покидать территории отелей и следовать рекомендациям местных властей", - заявили в Ростуризме.

Ранее в генконсульстве РФ в Анталье сообщили ТАСС, что граждане России, находящиеся в Турции, на данный момент не обращались в генконсульство. Дипломаты уточнили, что "не было обращений от российских туристов, находящихся на отдыхе в прилегающих к местам возгорания курортных зонах Сиде, Соргун и Манавгат". Все туристические экскурсии в этом регионе приостановлены и аннулированы до нормализации ситуации.

Напомним, днем 28 июля в ближайшем к Манавгату лесном массиве вспыхнул пожар. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра. В администрации Антальи подчеркнули, что это самый сильный пожар, с которым они сталкивались.