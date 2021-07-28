Духовное управление мусульман проверит российские вакцины от коронавируса на халяльность

Член президиума Духовного управления мусульман России, заместитель председателя Совета муфтиев РФ (СМР) Рушан Аббясов заявил, что ДУМ намерено оценивать на соответствие исламским канонам все российские вакцины от коронавируса COVID-19.

По его словам, в ближайшее время будет сделано заключение по каждой российской вакцине от коронавируса, "как и по продуктам".

"Если раньше никто не мог думать, что у нас в России хорошую халяльную продукцию производят, то сегодня мы уже вышли на рынок, наши компании занимаются продажей продуктов питания с нашим логотипом халяль. И медицина сегодня не исключение - здесь я бы тоже отметил наши доверительные взаимоотношения", - цитирует Аббясова РИА Новости.

Ранее Совет улемов ДУМ РФ принял фетву о дозволенности для использования мусульманами вакцины "Спутник V". В свою очередь, Международный центр стандартизации и сертификации (МЦСиС) "Халяль" при СМР выдал сертификат о халяльности вакцине "ЭпиВакКорона".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 194 млн, из них более 4,1 млн человек скончались. В России выявлены 6 195 232 случая заражения.