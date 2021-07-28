Россия частично открывается для томатов и перцев из Беларуси

Россельхознадзор частично снял запрет на ввоз томатов и перцев из Беларуси, введенные осенью 2020 года.

"Россельхознадзор частично снимает временные ограничения на ввоз томатов и перцев из Республики Беларусь", - отметили в ведомстве.

С 29 июля разрешен ввоз в Россию томатов крестьянско-фермерского хозяйства из Гомельской области, 60 производителей из Гродненской области, одного производителя из Витебской области, двух производителей из Могилевской области.

Запрет был введен в связи с обнаружением в поставлявшихся овощах вируса мозаики пепино. Он снимается на основании материалов о проведенных фитосанитарных обследованиях томатов в местах их производства, а также под гарантии Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений республики.