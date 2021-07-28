В 1/64 финала Кубка России по футболу вышли два клуба из Махачкалы

Во вторник, 28 июля, проходят матчи 1/128 финала Кубка России по футболу. На стадионе "Сокол" в Махачкале состоялась встреча между местным "Анжи" и пятигорским клубом "Машук-КМВ".

Основное время матча закончилось безголовой ничьей, а в серии послематчевых пенальти сильнее был "Анжи".

Чуть ранее в столице Дагестана завершилась встреча на стадионе "Динамо", где "Легион Динамо" встречался с нальчикским "Спартаком". В основное время команды голов друг другу не забили, а в послематчевых пенальти точнее оказались футболисты махачкалинской команды.

Таким образом, в 1/64 финала Кубка России вышли "Анжи" и "Легион Динамо".