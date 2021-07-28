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ВОЗ не рекомендует бустерные прививки от коронавируса

ВОЗ не рекомендует бустерные прививки от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) из-за недостатка научных данных пока не рекомендует делать бустерные прививки от COVID-19.

"Мы ясно об этом заявили: на настоящий момент имеется недостаточно информации, чтобы выступать с рекомендацией по этому вопросу", - сообщила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен в среду, отвечая на вопрос о том, стоит ли делать третью прививку от коронавируса на фоне распространения дельта-штамма.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что организация "не рекомендует бустерные дозы" ни для одной из вакцин от коронавируса.

О'Брайен добавила, что некоторые страны начали рекомендовать бустерные дозы вакцин, но исследования, касающиеся применения дополнительных доз вакцины, еще ведутся и необходимо основываться на их данных.

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Вестник Кавказа

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