Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в последние дни июля

По прогнозам синоптиков, на большей части Казахстана в ближайшие дни ожидаются дожди и жара до 30-40 градусов.

На этой неделе в республике потеплеет, днем на западе и северо-западе до 25-41, в центре - до 25-37 тепла, на севере и востоке - до 23-33 градусов.

В четверг будет сухо, на юге и юго-востоке вероятны пыльные бури. В пятницу дожди ожидаются в восточных регионах, в субботу, 31 июля, в юго-восточных. Жарко и малооблачно будет на юго-западе и юге республики.