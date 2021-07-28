Россия и США договорились о новых переговорах по стратегической стабильности в сентябре

Россия и США проведут очередной раунд консультаций по стратегической стабильности в конце сентября. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс по итогам прошедших в Женеве российско-американских консультаций, посвященных данной проблематике.

"Дискуссии в Женеве были профессиональными и предметными. Две делегации согласились встретиться снова <...> в конце сентября, а также в промежутке проводить неформальные консультации", - цитирует его ТАСС.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента подчеркнул, что на переговорах в Женеве стороны обсудили ситуацию в области безопасности и перспективы установления "нового контроля над ядерными вооружениями".

Нед Прайс также сообщил, что представители Госдепа и Пентагона высокого ранга теперь отправятся в Брюссель, где 29 июля расскажут союзникам по НАТО об итогах переговоров в Женеве.

"Сегодняшняя встреча в Женеве была началом этого диалога с РФ. Делегация США обсудила приоритеты политики США и текущую обстановку в области безопасности, национальное восприятие угроз стратегической стабильности, перспективы нового контроля над ядерными вооружениями и формат будущих сессий диалога по стратегической стабильности", - говорится в письменном заявлении Неда Прайса.

Напомним, сегодня в Женеве состоялись первые в 2021 году двусторонние консультации представителей России и США по стратегической стабильности.