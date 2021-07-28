В Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости COVID-19 в 10 регионах России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", что заболеваемость коронавирусом COVID-19 снижается в 10 регионах России.

"Мы видим, что у нас количество заболевающих падает. Вот, например, 29 неделя, которая закончилась в воскресенье, по сравнению с 28-й - уже минус 4,5% в стране. У нас уже есть 10 субъектов, где есть четкое снижение. Есть 14 субъектов, где есть стабилизация, четко дальше пойдет вниз", - поведала она.

При этом Попова отметила, что есть субъекты, где ситуация еще не стабилизирована, там пока сохраняются все жесткие меры. "Разные эпидпроцессы в разных субъектах. <…> Поэтому и меры разные", - цитирует главу ведомства РИА Новости.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 194 млн, из них более 4,1 млн человек скончались. В России выявлены 6 195 232 случая заражения.