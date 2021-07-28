Экстремальная жара придет на Кубань к выходным

В Краснодарском крае на этой неделе жара будет усиливаться с каждый днем, пик придется на субботу.

По прогнозам Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 июля в регионе переменная облачность, температура воздуха около 29-34, порывы ветра до 20 м/с. В пятницу, 30 июля, воздух прогреется до 35 градусов, местами возможен кратковременный дождь с грозой. В последний день июля, который придется на субботу, днем до плюс 37, возможны грозы, ветер порывистый, до 14 м/с.