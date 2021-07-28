В Георгиевске священник рассказал воспитанникам детского дома о духовной жизни

Помощник благочинного Георгиевского округа по религиозному образованию и катехизации протоиерей Виталий Филатов посетил детский дом № 30 и провел просветительскую беседу с его воспитанниками.

Протоиерей рассказал ребятам о духовной жизни и истории христианства. В частности, он поведал о "Нерукотворном образе Иисуса Христа" и некоторых священных символах христианства, разъяснил предназначение ряда богослужебных принадлежностей.

Помимо этого, дети узнали о жизни и трудах святого равноапостольного князя Владимира Киевского, Крестителя Руси.

Инициатором встречи выступили директор детского дома Татьяна Александрова, передает "Ставропольская правда".