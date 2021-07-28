К 90-летию легендарного Фармана Салманова

Сегодня исполнилось бы 90 лет Фарману Саламанову, при участии которого было открыто около 130 нефтяных и газовых месторождений в Западной Сибири.

Фарман Саламанов родился 28 июля 1931 года в селе Морул Шамкирского района Азербайджана и проработал в Сибири больше 30 лет. Ему мы обязаны открытием множества месторождений, многие из которых до сих пор остаются базой нефтегазового комплекса России.

Сегодня Союз нефтегазопромышленников России провел научно-практическую конференцию, посвященную юбилею легендарного геолога.

Выступая на конференции, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы рассказал, что был лично знаком с Салмановым: "Мы оба из Баку… Мы познакомились во время моей деятельности как артиста, композитора. Фарман Курбанович пригласил меня в Тюмень с концертом. Никогда не забуду, как в зимний день мы приземлились в аэропорту, и прямо у трапа нас ждала большая черная машина Фармана Салманова, чешская Tatra. Он предоставил мне эту машину как гостю. Мы провели совершенно потрясающую неделю. После концертов каждый вечер общались, была возможность очень откровенно поговорить. Судьба этого необыкновенного человека меня очень поразила".

Дело в том, что до середины 1950-х нефть искали в районе Кузбасса, а Салманов утверждал, что это делать бесполезно. "Мы решили тайком уехать и начать разведывательные работы под Сургутом. К тому времени я уже был начальником участка и у меня работали 150 человек. Шуму было много, мы же связь отключили. С должности меня хотели снять. Но в конце концов разрешили остаться. Сначала ютились на вокзале вместе с женами и детьми. А 21 марта 1961 года, на мой любимый азербайджанский праздник - Байрам, первая скважина в районе селения Мегион дала фонтан нефти. Я прыгал и кричал: "Мы победили!". Потом нас Хрущев к себе вызывал, я лично ему докладывал обо всем и сказал: открытие сибирской нефти, как полет Юрия Гагарина. Тогда все улыбнулись и восприняли это как шутку. Но сегодня с уверенностью можно сказать, что это самый богатый район - нефти там хватит еще лет на 50-100", - рассказывал Фарман Саламанов в 2005 году.

Именно тот поступок и имел в виду Полад Бюльбюль оглы, заявив: "Иметь такое мужество в советское время, где догмы были очень сильные, где репрессивная система была очень сильная, система контроля была очень сильная, позволить себе изменить приказ, изменить направление и направить туда силы и средства, это не каждому человеку дано. Это такая отчаянная бесшабашность, которая привела к успеху. Фарман стал известным человеком, Героем Социалистического труда, который многое сделал для своей страны, причем с таким запасом, что и современная Россия пользуется плодами трудов Фармана Салманова".

Посол Азербайджана рассказал также: "Когда меня назначили сюда послом в 2006 году, Фарман был еще жив, и мы общались, провели несколько замечательных вечеров вместе, отмечали какие-то даты. Конечно, он был разочарован всем тем, что произошло, что не сумели на том этапе сохранить все его достижения… На родине, в Азербайджане, Фармана Салманова глубоко уважают, ценят. В 2019 году уважаемый президент Ильхам Алиев подписал специальный указ об увековечивании памяти Фармана, на его родине в Шамхоре поставлен бюст, есть стипендия его имени".

Полад Бюльбюль оглы заявил, что представительство Фонда Гейдара Алиева в РФ готово установить в Москве бюст, а азербайджанская диаспора проявляет инициативу, чтобы одну из улиц Москвы назвали именем Фармана Салманова. "Азербайджан дал стране много нефтяников, геологов, государственных деятелей. Николай Константинович Байбаков, который прошел путь от рядового инженера на нефтяных промыслах Баку до заместителя председателя правительства СССР, председателя Госплана СССР, тоже был бакинцем. Сегодня можно назвать и Вагита Алекперова, который создал уникальную компанию [Лукойл]. Эта и другие компании пользовались плодами того, что открыл Фарман Салманов. Чего стоит одна его знаменитая фраза "Я нашел нефть!" Мне даже кто-то подарил майку с телеграммой Фармана Салманова Хрущеву. Я иногда смотрю и думаю, какой силой воли надо обладать, как надо не жалеть себя, чтобы в СССР пойти наперекор всему и победить эту систему. Нужно побольше рассказывать молодежи о таких людях как Фарман Салманов. О Фармане есть и пьесы, и фильмы. Но мне кажется, что этого мало".

Глава Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль говорил о Салманове как о феномене ХХ века: "Фарман Салманов был главным геологом разведочных и нефтеразведочных экспедиций, в 1987 году был первым заместителем министра геологии Советского Союза, доктор геолого-минералогических наук, заслуженный геолог РФ. Фарман отдал любимой, избранной им еще в детстве профессии почти полвека. Очень символично, что благословил его на это сам патриарх нефтяников Николай Константинович Байбаков. Фарман вспоминал об этом в интервью: "Когда я учился в 8 классе, в Шамхор приехал министр нефтяной промышленности Николай Байбаков. По-русски я говорил немного лучше своих сверстников, поэтому мне поручили рассказать высокому гостю о школе. В конце встречи он обернулся и спросил, кем я хочу быть. Я ответил: "Нефтяником". Он похвалил мой выбор и сказал: "Нефть — будущее нашей страны". Это встреча была судьбоносной. Когда после института меня отправляли работать в Баку, я написал письмо Байбакову с просьбой о переводе в Сибирь. В результате меня вызвали в Москву, а оттуда направили в Кузбасс и даже деньги на билет выдали"".

"Мы хорошо знаем, что такое производственная дисциплина, но в то же самое время знаем, что без инициативы большое дело не создашь. Фарман умел гореть идеей, готов был проявлять инициативу даже в ущерб дисциплинарным устоям… Его открытие нефти стало событием огромного значения. 57 лет назад, в конце мая 1964 года первые баржи с нефтью Шаимского, Мегионского и Усть-Балыкского месторождений были направлены на Омский НПЗ. Так тюменский нефтегазовый регион занял ведущее место в сфере добычи нефти и газа. В настоящее время здесь добывается более 66% российской нефти, газового конденсата и 92% природного газа. Так подтвердился прогноз великого ученого Ивана Михайловича Губкина, который сто лет назад научно обосновал необходимость поисков нефти в Западной Сибири. Открытие в Тюменской области уникальных по своим запасам месторождений нефти и газа дало возможность создать здесь крупнейший не только в стране, но и в мире энергетический комплекс. Понятно, что без самоотверженного труда нефтяников, геологов, строителей, газовиков, транспортников невозможно было бы добиться таких выдающихся результатов… Память о Фармане Курбановиче Салманове сохранится как об уникальном специалисте, герое. Во славу Отечества, богатства сибирский земли они вместе с тысячами единомышленников совершили великий подвиг".