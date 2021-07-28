Около 20 млн россиян вакцинировались "Спутником V"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, сколько россиян полностью вакцинировались от коронавируса и какие препараты для этого выбрали.

"Сегодня у нас по статистике уже вакцинировано огромное количество людей. Полный цикл вакцинации прошли "Спутником"... около 20 млн. Полный цикл вакцинации "ЭпиВакКороной" - около 1 млн и полный цикл вакцинации вакциной, которую сделал институт Чумакова, - порядка 300 тыс", - сообщила Попова, выступая в российском обществе "Знание".

Она отметила, что полностью вакцинированные граждане заражаются коронавирусом в 0,7-0,8% случаев, привитые одной дозой - в 2,5% случаев.