В Ташкенте мужчина погиб под колесами грузовика

В Яккасарайском районе Ташкента произошло ДТП с участием грузового автомобиля Shacman, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

Авария случилась накануне в 13:00 по местному времени на пересечении улиц Бобура и Боходира. Как отмечается, водитель грузовика сбил мужчину 1960 года рождения, переходившего дорогу в неположенном месте. Потерпевший скончался от полученных травм.

По данному факту возбуждено уголовное дело, передает Газета.uz.