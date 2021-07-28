В ДТП в Казахстане пострадали восемь граждан Узбекистана
Накануне в Актюбинской области Казахстана случилось крупное ДТП, пострадали девять человек.
Водитель автомобиля Toyota Previa, двигаясь по трассе Самара - Шымкент в направлении поселка Карабутак, не справился с управлением, машина вылетела в кювет и опрокинулась.
Пострадали девять человек - водитель, житель Атырауской области и восемь пассажиров, граждан Узбекистана. Все они госпитализированы в центральную больницу Айтекебийского района.
Известно, что жители соседнего государства направлялись на работу в Атырау.
Вестник Кавказа
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