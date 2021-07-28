Главная » Новости

В ДТП в Казахстане пострадали восемь граждан Узбекистана

В ДТП в Казахстане пострадали восемь граждан Узбекистана

Накануне в Актюбинской области Казахстана случилось крупное ДТП, пострадали девять человек.

Водитель автомобиля Toyota Previa, двигаясь по трассе Самара - Шымкент в направлении поселка Карабутак, не справился с управлением, машина вылетела в кювет и опрокинулась.

Пострадали девять человек - водитель, житель Атырауской области и восемь пассажиров, граждан Узбекистана. Все они госпитализированы в центральную больницу Айтекебийского района.

Известно, что жители соседнего государства направлялись на работу в Атырау.

2375 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!