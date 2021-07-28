Путин обсудил с Совбезом ситуацию на азербайджано-армянской границе

В среду, 28 июля, состоялось оперативное совещание президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на совещании присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента Сергей Иванов.

Представитель Кремля также поведал, что на совещании глава государства обсудил с Совбезом текущие вопросы социально-экономического развития России, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане и на границе Азербайджана и Армении.