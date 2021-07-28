Генконсульство России в Турции: туристы не обращались за помощью в связи с пожарами в Анталье

В генконсульстве России в Турции сообщили, что обращений российских туристов в связи с лесными пожарами в курортных районах, не поступало.

В среду в провинции Анталья в районе Манавгата случился крупный лесной пожар, все окутано дымом, огонь близко подобрался к жилым районам. Сильный ветер быстро распространил возгорание.

"Генконсульство внимательно следит за развитием ситуации. Обращений от российских туристов, находящихся на отдыхе в прилегающих к местам возгорания курортных зонах Сиде, Соргун и Манавгат, не поступало. По информации ведущих туроператоров, все туристические экскурсии в указанном регионе приостановлены и аннулированы до нормализации ситуации", - сказал РИА Новости представитель российской дипмиссии.

В настоящее время пожар частично локализован, однако жителей шести кварталов эвакуировали.