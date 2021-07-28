Заболеваемость коронавирусом в Ираке установила очередной рекорд

Минздрав Ирака сообщает, что за сутки в стране коронавирус нашли у 13 515 человек, это максимум с начала пандемии, передает новостной портал SHAFAQ News.

"Наши медицинские бригады за сутки зарегистрировали 13 515 новых случая заражения, 8 217 человек выздоровели, 66 умерли", - уточнили в ведомстве.

Общее число инфицированных достигло в Ираке почти 1,6 млн человек, выздоровели более 90%, скончались 18 484 человек.

Рекордная заболеваемость фиксируется в Ираке с начала июля, также почти ежедневно устанавливаются рекорды по смертности.

Ситуация осложнилась после нескольких праздничных дней по случаю Ид аль-Адха (праздника жертвоприношения).